Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple ? Ils ont passé la Saint-Valentin ensemble

Maeva Ghennam et Greg Yega se sont ainsi affichés dans leurs stories Snapchat et Instagram seuls (et parfois avec des potes), en train de faire un tour en hélicoptère au même endroit, une promenade en bateau en même temps et d'aller au même restaurant. Les candidats que vous verrez dans Les Marseillais à Dubaï devraient donc ne pas tarder à officialiser leur couple (une fois de plus). Ce qui montre aussi qu'entre Maeva et Illan, ce n'est que de l'amitié, comme ils avaient assuré aux fans après leur bisou qui avait tant fait parler.

Il lui fait une décla sur Snapchat

Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, sur Snapchat, Greg a posté un bouquet de fleurs. Et avec ces fleurs pour la Saint-Valentin, on peut voir le mot d'amour qu'il a écrit à Maeva : "From Bebew to Maeva Ghennam for life". Une belle déclaration qui prouve une fois de plus que les anciens amoureux sont de nouveau ensemble. Ce qui promet des problèmes dans l'aventure des Marseillais à Dubaï !