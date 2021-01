Milla Jasmine et Illan en couple ? La rumeur relancée, elle réagit

Milla Jasmine réagit à la rumeur de couple avec Illan Cto

Ils faisaient tous les deux partie du casting des Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9. Milla Jasmine et Illan Cto étaient du côté du RDM dans l'émission. Amis dans la vie, ils se sont encore plus rapprochés depuis la fin du tournage du cross. En effet, ils ont tous les deux vécu une rupture assez récente, Milla Jasmine avec Mujdat Saglam (qui a retrouvé l'amour avec Feliccia dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4 sur W9) et Illan Cto avec son ex Giuseppa. Leurs séparations les ont sans doute rapprochés, puisque depuis, ils sont devenus inséparables. Au point de vivre ensemble en colocation à Dubaï, aux Emirats arabes unis, où ils ont déménagé tous les deux. Et depuis que les amis vivent là-bas, ils ne se quittent plus, multipliant les vidéos complices sur TikTok et les stories ultra proches sur Instagram et sur Snapchat.