Maeva Ghennam et Illan Cto en couple ? Leur baiser lance la rumeur, elle réagit

En plus d'être proches toute la soirée, passée avec Julien Tanti, Manon Tanti et des amis à Dubaï, Maeva et Illan se sont donc embrassés. Et ils ont même dormi ensemble... dans le même lit. Sauf que, non, ils ne sont pas en couple et en dehors de ce baiser qui n'était qu'un smack, il n'y a rien à part de l'amitié entre eux. D'ailleurs, ils envisagent de vivre tous les deux à Dubaï en colocation tellement ils sont potes.

C'est Maeva Ghennam, à la tête de sa marque de maquillage Maeva Beauty, qui a réagi à la rumeur en partageant un message d'un abonné qui rappelait que "Illan, c'est son frère et Maeva fait toujours des bisous amicaux".