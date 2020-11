Maeva Ghennam VS Gaëlle Garcia Diaz : le clash continue entre la candidate et la YouTubeuse

"Je savais depuis le début qu'elle allait défoncer ma marque pour chercher à faire du buzz et par jalousie ! Sa vidéo sera beaucoup vue. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi, mais elle a voulu faire un bad buzz car elle aussi a une marque de cosmétiques" a assuré Maeva Ghennam, qui s'est récemment pris la tête avec Nikola Lozina.

"Dans ses critiques elle dit de la m*rde, car tous les avis sont positifs. Tous les autres clients ou autres Youtubeurs ont été agréablement surpris ! Ils ont trouvé ça très bien" a indiqué la candidate qui était dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5, "Il n'y a qu'elle qui trouve mes produits médiocres. Elle a tout préparé depuis le début car elle est très très intelligente ! C'est ce qu'elle cherchait. Elle est très faux-cul et pas du tout objective. Contrairement à elle, mes produits sont géniaux et made in France !".

Gaëlle Garcia Diaz réagit

S'emparant elle aussi des réseaux pour réagir aux insultes de Maeva, Gaëlle Garcia Diaz a tenté de calmer le jeu. "Arrêtez de vous acharner sur cette pauvre fille" a-t-elle demandé à ses abonnés, les fans des deux influenceuses continuant le fight dans les commentaires. "Ne vous rabaissez pas à ça" a-t-elle demandé, "elle a pas saisi complètement ce qui se passait". "Mon travail c'est de tester des marques de maquillage", "de vous donner mon avis" a rappelé la YouTubeuse, "je dis tout le temps ce que je pense".