Gaëlle Garcia Diaz règle ses comptes avec les YouTubeuses beauté : elles "avaient peur de moi"

Gaëlle Garcia Diaz règle ses comptes avec les YouTubeuses beauté

Connue pour sa franchise, Gaëlle Garcia Diaz avait notamment évoqué les critiques et les complexes dans la chanson Allô Maman Bobo. Et c'est toujours sans langue de bois que la star de YouTube a taclé certaines de ses concurrentes, des YouTubeuses beauté qui seraient "jalouses" de son succès et qui auraient été très désagréables avec elle.

Dans sa vidéo appelée Ce que je ne vous ai jamais dit..., elle fait ainsi des révélations : "Quand moi je me suis lancée sur YouTube, les plus grosses youtubeuses avaient toujours été là", "c'est des meufs qui sont sur YouTube depuis 7, 8, 10 ans et qui ont forcément fait leurs preuves". Eh bien "beaucoup de ces youtubeuses ne m'aimaient pas", "alors qu'elle ne me connaissaient absolument pas ! Mais elles avaient peur de moi, tout simplement. Quand je suis arrivée dans le YouTube game, il y a des années de ça, c'était du jamais vu : la meuf qui vient faire des tutos beauté en disant "b*** - ch**** - co******" toutes les trois secondes, autant te dire que toutes les influenceuses beauté de l'époque ont fait caca dans leur pantalon".

La businesswoman qui va se marier avec le footballeur Daan De Pever n'a cité personne mais a donc précisé que c'étaient des YouTubeuses beauté qui étaient là depuis plusieurs années avant qu'elle lance sa chaîne sur YouTube. "Moi j'ai eu des échos et des retours. Clairement, ça leur faisait pas plaisir, parce que y a une meuf débarque, qui sort de nulle part et qui du jour au lendemain fait quatre fois plus de vues qu'elles. Qui, du jour au lendemain, prend un million d'abonnés" a confié Gaëlle Garcia Diaz, "Je peux pas comprendre le concept d'avoir la haine parce qu'une meuf cartonne sur les réseaux".

"Toutes ces nanas" ont aussi "autant de haine parce que Lena Situations réussit"

Et Gaëlle Garcia Diaz a précisé que Lena Mahfouf alias Lena Situations serait elle aussi victime de "méchanceté gratuite". "Quand on voit une nana comme Lena qui cartonne en ce moment, je trouve ça fou, je trouve ça vraiment incroyable alors que la meuf bosse depuis des années ! Elle travaille ses montages jusque dans le détail, c'est une acharnée du boulot. Pour la connaître un petit peu, cette meuf, c'est un exemple tout simplement" a-t-elle expliqué à propos de l'influenceuse qui était victime de harcèlement scolaire.

Gaëlle Garcia Diaz a jouté : "De voir toutes ces nanas avoir autant de haine parce qu'elle réussit, qu'elle cartonne, que ses vidéos font des millions de vues... Je trouve ça d'un pathétique. Et à aucun moment elles ne vont se remettre en question : elles ont vieilli, leur contenu a vieilli, leur audience a vieilli", "à un moment faut se réveiller quoi !".