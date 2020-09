Léna Situations victime de harcèlement scolaire : "Dans la cour, tout le monde se moquait de moi"

Léna Situations victime de harcèlement scolaire au collège

Comme beaucoup de YouTubeurs et YouTubeuses (EnjoyPhoenix, Lola Dubini, Bilal Hassani...), Léna Situations a elle aussi malheureusement été victime de harcèlement scolaire durant le collège. La raison des moqueries ? Ses cheveux bouclés. "Tout le monde avait les cheveux lisses. Mais au-delà de ça, c'était le collège. Tu es en train de te construire et on se moque d'une partie de toi que tu ne peux pas changer", raconte l'influenceuse sur le plateau du QG dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs.

"J'étais très énervée de ne pas pouvoir changer mes cheveux"

Léna Situations confie ensuite à Guillaume Pley et Jimmy Labeeu : "J'étais très énervée de ne pas pouvoir changer mes cheveux, j'étais née avec ! J'en voulais à mes parents. J'en voulais à ma mère de m'avoir faite les cheveux bouclés. C'était sujet à moqueries. Je pense qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu fou parce que c'est devenu à la mode, mais quand j'ai grandi, ce n'était pas du tout ça. Je me plaquais les cheveux avec du gel pour ne pas voir une seule boucle."

La situation pouvait parfois déraper comme l'explique la YouTubeuse, qui a eu le droit à sa propre chanson écrite par le rappeur Carden : "Les filles, ce qu'elles faisaient à l'école, c'est qu'elle m'arrachait mon chouchou dans la cour et tout le monde se moquait de moi. C'est du harcèlement scolaire." Heureusement, Léna Situations se dit aujourd'hui "très décomplexée" par rapport à ses cheveux : "c'est un bonheur !"