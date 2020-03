Gaëlle Garcia Diaz va se marier avec le footballeur Daan De Pever : "ce rêve de gamine"

2020 sera-t-elle l'année de l'amour ? Alors qu'on attend les mariages de Carla Moreau et Kevin Guedj, Stéphanie Durant et Théo Soggiu ou encore Laura Lempika et Nikola Lozina, Gaëlle Garcia Diaz a annoncé qu'elle allait elle aussi se marier. Après avoir annoncé sa rupture avec Jimmy Labeeu fin 2018, après plus de trois ans de relation, la youtubeuse annonçait début 2019 avoir retrouvé l'amour dans les bras du footballeur Daan De Pever, qu'elle avait rencontré à l'université et avec qui elle avait perdu contact. Depuis, les deux amoureux sont inséparables et vivent ensemble. Le sportif apparaît même dans plusieurs vidéos de sa chérie... qu'il va bientôt épouser !

Gaëlle Garcia Diaz bientôt mariée à Daan De Pever

C'est sur Instagram que l'interprète de "Natasha" a annoncé la bonne nouvelle le 5 mars dernier. Dévoilant une photo d'elle dans une robe de mariée qui lui fait "un superbe boule", elle parle à ses fans de "Ce rêve de gamine qui est tout doucement en train de se réaliser... C'est dingue. A chaque essayage de robe, j'ai le coeur qui bat à 100 à l'heure. Bon, vous vous en doutez, cette robe ne sera pas 'la' robe, mais je trouve qu'elle me fait une superbe boule, du coup, j'avais besoin de vous partager ça". Très vite, la créatrice de Martine Cosmetics a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses fans, mais aussi d'autres youtubeuses comme Natoo, Roxane ou encore Coucou les girls.