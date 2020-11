Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple ? La Marseillaise répond à la rumeur

Maeva Ghennam répond à la rumeur de couple avec Greg Yega

Depuis son agression, Maeva Ghennam est partie vivre à Dubaï et a avoué vouloir tout arrêter car elle est au plus mal. En voyant sur les réseaux que la rumeur de couple avec son ex Greg Yega était relancée, celle qui était dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 a répondu. Dans sa story, elle a démenti leur relation : "Nous ne sommes pas ensemble". "Est-ce qu'un jour je me remettrai avec lui ? Il n'y a que Dieu qui sait" a précisé Maeva, mais "ce n'est pas du tout dans mes projets pour le moment de me remettre avec lui".