Maeva Ghennam accusée de mentir sur son agression : sa réponse cash aux haters !

L'année 2020 n'est pas de tout repos pour Maeva Ghennam entre la tentative de cambriolage et sa violente agression devant chez elle à Marseille par deux hommes armés : "Ils m'ont mis un couteau sous la gorge, ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayée par terre (...) J'ai cru que j'allais mourir, qu'ils allaient me tuer", a-telle confié sur Snapchat avant d'avouer que c'est un policier qui a balancé l'info. Ne se sentant plus en sécurité en France, Maeva a aujourd'hui le projet de déménager à Dubaï.

"Vous êtes des malades mentaux"

Elle est d'ailleurs en pleine recherche de sa future maison, mais en attendant, elle va séjourner quelques jours chez Manon Marsault et Julien Tanti. Comme à leur habitude, les internautes n'ont pas manqué de réagir à la nouvelle aventure de Maeva Ghennam et si certains la soutiennent, d'autres l'accusent carrément d'avoir menti sur son agression et de l'avoir mise en scène pour partir à Dubaï. Euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'inventer toute une histoire pour simplement déménager ?

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 est choquée de lire ces accusations, elle a d'ailleurs répondu de manière assez cash sur Snapchat : "J'ai envie de vomir, je ne peux plus vous voir, mais bloquez moi. Je me fait agresser devant chez moi, la police balance le scoop (...) Je fais des cauchemars et vous osez dire que j'ai orchestré tout ça pour partir à Dubaï, mais vous êtes des malades mentaux."

"Je ne me sens pas en sécurité chez moi et dans mon pays"

Maeva Ghennam balance ensuite : "Vous croyez que j'ai envie de déménager, de changer de vie ? Vous croyez que j'ai envie de laisser ma mère toute seule ? Non pas du tout, j'étais bien chez moi avec ma mère. Ma mère est en pleurs tous les jours depuis qu'elle sait que je vais déménager. Elle est en dépression. Je vais rester ici pour quoi faire ? Vous croyez que j'ai besoin d'orchestrer un braquage pour emménager à Dubaï. Si j'avais envie de partir à Dubaï, je serais partie depuis longtemps. Là je fais des cauchemars, je ne suis pas bien, je ne me sens pas en sécurité chez moi et dans mon pays. Je change de pays pour la sécurité."