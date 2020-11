Maeva Ghennam quitte Marseille pour Dubaï après son agression : "Une nouvelle aventure commence"

Après Nabilla Benattia et Thomas Vergara, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Benjamin Samat, Maddy Burciaga, Martika Caringella, Jazz et Laurent, Fidji Ruiz, Elsa Dasc ou encore Manon Marsault et Julien Tanti, une autre candidate de télé-réalité a décidé de s'installer à Dubaï. Il s'agit de Maeva Ghennam. Comme les stars de la JLC Family, la pote de Carla Moreau a choisi de quitter la France pour sa sécurité puisqu'en quelques mois seulement, elle a été victime d'une tentative de cambriolage et d'une agression au couteau.

Maeva Ghennam déménage à Dubaï

C'est devant chez elle, à Marseille, que Maeva Ghennam a été frappée par deux hommes qui lui ont volé ses affaires, dont son portable et sa Rolex : "Ils m'ont mis un couteau sous la gorge, ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayée par terre (...) J'ai cru que j'allais mourir, qu'ils allaient me tuer", a-t-elle raconté sur Snapchat.

Depuis, elle cherche une nouvelle maison à Dubaï : "Je suis en train de chercher une maison à distance pour l'avoir directement quand j'arrive sur place. J'essaie de voir par vidéo et photos si des maisons me plaisent. J'aimerais une maison où je me sens bien (...) J'aimerais vite m'installer, j'ai la flemme d'aller à l'hôtel. Après, peut-être que j'irai chez Manon et Julien. Je suis dans un mood où je n'arrive pas à rester seule. Ma mère ne peut pas venir avec moi là, mais elle me rejoindra très vite (...) C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi."

"Je suis trop contente qu'elle vienne"

En attendant de trouver sa future demeure, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 va effectivement s'installer chez Manon et Julien Tanti comme l'a annoncé la maman de Tiago et Angelina sur Snapchat : "Elle va venir dans la chambre de libre là-haut, on va être entre filles tout le temps (...) Je suis trop contente qu'elle vienne ici, je vais pouvoir la voir plus souvent et je suis contente qu'elle vienne un peu à la maison. Ca va me faire du bien de la voir un peu."