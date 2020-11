Maeva Ghennam se confie sur son agression : "On m'a tabassée, mis le couteau sous la gorge"

Ce vendredi 13 novembre, on apprenait avec stupeur que Maeva Ghennam - candidate de l'émission Les Marseillais, avait été agressée et victime d'un vol à l'arme blanche devant son domicile à Marseille. Un véritable choc pour la jeune femme comme le révélait son amie Magali Berdah, la première à nous donner de ses nouvelles, sur lequel elle a enfin réagi à l'occasion d'une story postée sur son compte Snapchat.

Maeva Ghennam traumatisée par son agression

Très émue et marquée par cet événement, Maeva Ghennam est ainsi revenue étape par étape sur cette agression traumatisante. "Au moment de rentrer chez moi, y a deux mecs qui sont venus et m'ont agressée. (...) C'était devant le portail de chez moi. D'après les caméras de surveillance ils m'ont attendue pendant 30 minutes. (...) Y avait quelqu'un qui les attendait dans la voiture, ils avaient préparé leur coup" a-t-elle débuté, avant de poursuivre son récit glaçant, "Ils m'ont mis un couteau sous la gorge, ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayée par terre (...) J'ai cru que j'allais mourir, qu'ils allaient me tuer."

Et si Maeva va physiquement mieux à ce jour, elle a néanmoins confessé être encore meurtrie psychologiquement. Et pour cause, elle n'a pas hésité à le confesser, "Ce que j'ai vécu ça fait peur, c'est traumatisant, j'en fais des cauchemars ! (...) J'étais seule et je n'ai pas pu me défendre. (...) Aujourd'hui psychologiquement je vais pas bien. J'ai peur d'être seule. J'en ai pleuré, j'en ai eu la haine." Selon Maeva, le traumatisme est désormais profondément ancrée en elle, et il va lui falloir du temps avant d'espérer retrouver une sensation de normalité, "Je n'arrive plus à dormir. J'ai peur de dormir seule, j'arrive pas à dormir, je suis debout depuis 4h du matin car je n'y arrive pas. On m'a donné des cachets et même avec ça je n'ai plus sommeil".

Entre ça et la tentative de cambriolage chez elle, cette année 2020 est définitivement à oublier pour Maeva Ghennam.