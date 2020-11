Maeva Ghennam agressée à Marseille : premières révélations, coup de gueule contre la police

Le succès de Maeva Ghennam ferait-il des jaloux ? La question mérite d'être posée quand on voit l'enchaînement de ses mésaventures ces derniers mois. Entre les tentatives de cambriolage, un harcèlement subit sur les réseaux sociaux de la part du public ou des clashs à répétition avec d'autres candidats de télé-réalité, la candidate des Marseillais vs le reste du Monde 5 a vécu une année 2020 compliquée. Et malheureusement, les choses ne semblent pas s'arranger avec le temps.

Maeva Ghennam agressée et traumatisée

C'est le journal La Provence qui a révélé l'information, Maeva Ghennam a en effet été victime d'une agression à Marseille ce jeudi 12 novembre. Selon les premiers détails, les faits se seraient déroulés devant son domicile au moment même où "elle s'apprêtait à partir en voiture". A cet instant, elle aurait "été dépouillée de son téléphone portable et de la Rolex qu'elle portait au poignet." Une agression à l'arme blanche jugée "particulièrement violente" par une source policière, qui a logiquement motivé la jeune femme à s'éloigner temporairement des réseaux afin de se reconstruire.

Toutefois, devant l'inquiétude montante du public, son ami Magali Berdah a tenu à apporter quelques nouvelles rassurantes la concernant. Dans une story postée sur Instagram, la chroniqueuse sur C8 a notamment révélé, "Physiquement elle va bien, elle est en lieu sûr". Et si elle n'a pu cacher que Maeva Ghennam était à ce jour "traumatisée et un peu choquée", elle a rapidement précisé qu'elle n'était pas du genre à se laisser abattre, "Elle est très très forte, on la connait tous, c'est une vraie guerrière, c'est un roc. Ca va aller, elle va se remettre. Faut juste lui laisser le temps. Là elle est encore sous le choc".

La candidate en colère contre la police

Par ailleurs, Magali Berdah a confié que Maeva Ghennam était également en colère vis-à-vis de la façon dont son agression a fuité dans la presse. D'après son ami, "Nous, ses proches, on l'a su sur les réseaux, parce que tout ça vient d'une source policière qui a donc balancé l'agression, les circonstances, des infos sur le physique de Maeva..."

Une situation loin d'être anecdotique, "ça l'a affectée, elle s'est sentie doublement agressée par rapport à ça. On a dit tout et n'importe quoi, alors que c'est son intimité, qu'il faut la respecter. C'est dégueulasse", qui ne devrait pas rester sans conséquences. D'après la chroniqueuse, une avocate serait déjà sur le coup afin de faire la lumière sur ce traitement médiatique, "Elle attend des autorités de la protéger et non pas de la balancer. Elle n'est pas bien du tout par rapport à ça. Mais à ce niveau-là, il y a des procédures qui vont être entamées. Il y a des preuves, elle ne se laissera pas faire."