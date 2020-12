Illan (Les Marseillais) en couple avec Hagda Prata ? Sa réponse à la rumeur

La belle amitié d'Hagda Prata et Illan est née sur le tournage de 10 couples parfaits. Elle s'est intensifiée lorsque les deux candidats ont perdu un être cher en commun : Tom Diversy, mort en août 2018 suite à un grave accident de moto. Il était le meilleur ami d'Illan et le grand amour de Hagda.

Illan Cto et Hadga Prata en couple ?

Depuis cette disparition tragique, l'ex-participante aux Marseillais VS Le reste du monde 5 et l'ex-candidate des Anges 12 sont restés amis et sont même plus proches qu'avant, mais certains internautes les soupçonnent d'être en couple.

Leurs doutes ont commencé lorsque Illan Cto a fait une belle déclaration à Hagda Prata sur Instagram : "Je serai toujours là pour toi ! Je t'aime." De son côté, la jeune maman a aussi posté une jolie photo d'eux deux à Dubaï avec un tendre message adressé à l'ex de Victoria Mehault : "Mon cadeau de Noël." Les réactions en commentaires ne se sont pas faites attendre : "Vous êtes ensemble ?", "tu changes de meufs comme de pulls", "vous êtes en couple ?", "le gars il est amoureux 1000fois par an."