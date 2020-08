Les Anges 12 : Hagda Prata rate son rendez-vous pro et finit en larmes (extrait exclu)

Hagda en larmes dans Les Anges 12

Depuis le mois de juin 2020, les épisodes inédits des Anges 12 sont de retour sur NRJ12. Et dans celui de ce lundi 31 août 2020, une crise de larmes vous attend. En effet, PRBK a reçu un extrait vidéo en exclusivité montrant Hagda Prata en train de rater son rendez-vous professionnel. Une séance de photos durant laquelle celle dont le projet pro est de devenir mannequin se termine donc en pleurs.

On ne connaît pas la raison exacte de la tristesse d'Hagda. La candidate de télé-réalité qui est de nouveau en couple et heureuse dans sa vie privée déclare à l'écart du photographe : "Si c'est pour faire ce que je n'aime pas faire, je m'en vais d'ici". "Je suis venue pour être ridicule du début à la fin" assure-t-elle entre deux pleurs, visiblement très touchée, "c'est des trucs que je ne sais pas faire que je dois faire". C'est donc à cause d'une chose que le photographe lui aurait demandé de faire qu'elle se serait mise à pleurer.

Chani tente de la consoler et de la raisonner

Pour ce rendez-vous professionnel, Hagda Prata est venue accompagnée par Chani et Rémy Solé alias Leona Winter. Chani voit Hagda "vraiment pas bien, toute tristounette". "Je la sens ultra frustrée", "elle fait un blocage" a-t-elle affirmé. La mère de famille qui s'est fait connaître dans 10 couples parfaits sur TFX ferait-elle un blocage avec une tenue ? Avec son physique ? Avec une pose en particulier ?

Cloé aussi sera au coeur de cet épisode inédit des Anges 12. NRJ12 a dévoilé une vidéo la montrant en très en colère, faisant un lapsus révélateur...