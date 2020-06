Les Anges 12 de retour : que va-t-il se passer dans les prochains épisodes ?

Que va-t-il se passer dans les épisodes inédits ?

Alors que Jonathan s'est embrouillé avec toute la maison à cause de Seb et Cloé, ou encore que Vanessa Lawrens et Illan se sont clashés lors de leur première explication depuis leur rupture, que va-t-il se passer dans les prochains épisodes des Anges 12 ? Dans les épisodes inédits, toujours à Hong Kong, le communiqué de presse promet des "retrouvailles explosives, plages paradisiaques, histoires d'amour, pool parties, retours inattendus, soirées rooftop et destinations d'exception, la température va monter".

Quant à la bande-annonce inédite des Anges : Asian Dream, elle en montre un peu plus sur Sarah Lopez et Jonathan Matijas qui semblent toujours aussi in love (malgré qu'ils se soient séparés depuis). Vous pouvez aussi y découvrir Illan qui pète un câble et jette un transat dans la piscine. Celui qui s'est fait virer du tournage a aussi un secret qui finit par être révélé : il a couché avec Channie ! Les images montrent aussi Hagda lors d'un baiser passionné sur la plage, Cloé en larmes à plusieurs reprises, Jonathan au sol et visiblement blessé ou encore se tacler sévèrement avec Chanie. Amour, tromperie, rupture et clashs seront donc au programme.