Jonathan (Les Anges 12) s'embrouille avec toute la maison à cause de Seb et Cloé (EXCLU VIDEO)

Gros clash dans Les Anges 12

Dans l'épisode inédit de ce mardi 25 février 2020 des Anges 12 diffusé sur NRJ12, Jonathan va créer un gros clash dans la maison. Après Cloé et Chani qui se sont taclées à cause de Virgil dans Les Anges Asian Dream, voici un nouvel extrait exclusif pour PRBK, dans lequel c'est l'ex de Sarah Lopez qui se prend la tête avec les habitants de la villa. Pour quelle raison ? Parce que Sébastien nie avoir dit que Cloé ne lui plaisait pas.

"Seb, toi et moi on a discuté, je vais pas dire mot pour mot ce que tu m'as dit parce que ça doit pas venir de moi" a commencé par déclarer Jonathan, sans préciser pourquoi il dit ça. "Physiquement je la trouve très belle Cloé" lui répond alors Seb, ce à quoi Jonathan rétorque : "Moi, perso, tu m'as pas dit exactement ça". Et la scène de clash ne fait que commencer...

"Attaquez-vous à nous, vous aurez du répondant"

Celui qui a récemment annoncé avec tristesse sa rupture avec Sarah Lopez s'est vraiment énervé. "Sarah et moi on est bienveillants, on veut faire en sorte que cette maison elle vive bien, avec le sourire et avec de l'amour. Si maintenant il y a des gens ici qui veulent pourrir l'ambiance, qui veulent nous mettre la faute dessus : attaquez-vous à nous, vous aurez du répondant" a lâché Jonathan, très remonté contre Sébastien mais aussi contre les autres candidats qui se mêlent de cette histoire. Un épisode inédit qui promet des étincelles !