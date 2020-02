Cloé (Les Anges 12) VS Chani : gros clash à cause de Virgil ! (EXCLU VIDEO)

Si Virgil s'est vite remis de sa rupture avec Cloé Cooper, son ex, elle, a encore du mal à tourner la page et c'est encore plus difficile pour elle depuis qu'elle est arrivée dans Les Anges 12. En même, il faut la comprendre, personne kifferait vivre sous le même toit que son ancien copain et sa nouvelle meuf. Malheureusement, Cloé n'a pas vraiment le choix, mis à part subir la situation ou prendre sa valise et rentrer en France.

"Je ne vais vraiment plus te respecter"

Pour le moment, la candidate n'a pas l'intention de partir et essaie d'accepter cette nouvelle relation, mais quand elle apprend que Chani et Virgil ont couché ensemble, c'est trop pour elle ! Et alors que Cloé Cooper, en colère et déçue, se confie à ses amis, l'ex-participante à 10 couples parfaits 3 débarque dans la chambre pour régler ses comptes avec elle : "Je ne te connais pas donc si je n'ai pas envie de te respecter et d'embrasser ton mec... Regarde ce qu'il va se passer, là, je ne vais vraiment plus te respecter et je ne vais plus m'empêcher de vivre ma vie avec mon nouveau mec." Ambiance !

Le ton monte encore plus entre les filles comme vous pouvez le voir dans l'extrait exclu des Anges 12 à voir dans notre diaporama. La suite de l'aventure s'annonce compliquée entre Chani, qui ne serait plus en couple avec Virgil aujourd'hui, et l'ex-candidate de La bataille des couples 2.