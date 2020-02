Cloé (Les Anges 12) sur sa rupture avec Virgil : "Je le laisserai pas me détruire" (EXCLU VIDEO)

Après un an de relation, Virgil et Cloé se sont séparés en juillet 2019 et alors qu'on les pensait en bons termes depuis leur rupture définitive, on a vite compris que ce n'était pas le cas quand ils se sont revus dans Les Anges 12. Les deux ex ont rapidement eu quelques conflits et l'ancienne candidate de La bataille des couples 2 n'a pas caché être encore nostalgique de leur histoire. Sauf que, si Cloé n'arrive pas encore à tourner la page, il n'a fallu que quelques heures à Virgil pour l'oublier et embrasser Chani (10 couples parfaits 3), avec qui il est toujours en couple.

Cloé enfin prête à oublier son ex Virgil

Afin d'être totalement transparent avec son ex-petite amie, Virgil a décidé de lui avouer son rapprochement avec Chani. Une nouvelle que n'a pas vraiment bien pris Cloé Cooper, mais comme on dit, la nuit porte conseil. Dès le lendemain de cette bombe, la candidate, in love de Sébastien Pinelli aujourd'hui, avoue à Hagda Prata qu'elle a eu un déclic et qu'elle se sent prête à passer à autre chose.

"J'ai assez souffert, je le laisserai pas me détruire une deuxième fois. Qu'il en détruise une autre, je passe mon tour. Prends la relève Chani, bonne chance", confie-t-elle dans un extrait exclu des Anges 12, sur NRJ 12, à découvrir dans notre diaporama. La rencontre entre Chani et Cloé s'annonce quand même explosive....