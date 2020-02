Chani (Les Anges 12) en couple avec Virgil et déjà prête à le quitter pour un autre ? (EXCLU VIDEO)

L'aventure de Virgil dans Les Anges 12 a bien et mal commencé. Côté négatif, on parle évidemment de ses retrouvailles très tendues avec son ex, Cloé Cooper, de qui il s'est séparé après le tournage de La bataille des couples 2. Côté positif, le candidat s'est rapidement rapproché de Chani (10 couples parfaits 3) : il leur a d'ailleurs fallu seulement quelques jours pour se pécho et officialiser leur couple, mais ne sont-ils pas allés un peu trop vite ?

Chani déjà à fond avec Virgil !

Les candidats des Anges 12 profitent de l'absence de Virgil, parti à Dubaï pour un entraînement de boxe, pour sonder Chani et en savoir plus sur leur relation. Si l'ex de Thomas (10 couples parfaits 3) avoue que son chéri lui manque... et balance cash qu'elle ne résisterait pas à un beau gosse si il y en avait un qui débarquait dans la villa : "je le pécho direct. Je rigole (...) Je ne vais pas me priver alors que ça fait que un jour que je connais Virgil." Euh ok...

Drôle d'état d'esprit, mais en réalité, Chani est clairement à fond dans son histoire avec Virgil : "Je me la raconte devant eux, mais en fait, je me suis fait prendre à mon propre piège. Je le kiffe de ouf !", avoue-t-elle, toute timide, dans un extrait exclu de l'émission de NRJ 12. Et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont toujours en couple aujourd'hui.