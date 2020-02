Virgil (Les Anges 12) et Chani, la rupture ? Le candidat sème le doute

Entre Virgil et Chani, tout a été très rapide dans Les Anges 12. Les deux candidats ont eu le feeling dès leur arrivée dans l'aventure et il ne leur a fallu que quelques heures pour... s'embrasser. Un rapprochement express qui n'a pas vraiment fait plaisir à Cloé Cooper, l'ex du boxeur, mais si elle s'est d'abord sentie blessée et trahie, elle a finalement eu le déclic pour oublier Virgil : "je le laisserai pas me détruire une deuxième fois", a-t-elle confié dans l'un des épisodes de l'émission de NRJ 12. Une bonne chose, d'autant plus que Cloé et Chani deviendront potes au fur et à mesure.

Virgil séparé de Chani ?

Virgil et l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3, eux, vont repartir en couple de l'aventure comme ils l'ont annoncé en décembre 2019. Sauf que deux mois après avoir officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, ils seraient séparés.

L'ancien chéri de Hillary a semé le doute sur Instagram en répondant à un internaute lui demandant s'il est toujours avec Chani : "Je pense que vous la verriez dans mes story si c'était le cas." Cette révélation laisse peu de place au doute. Virgil a ensuite laissé entendre qu'il était célibataire pour la Saint-Valentin : "Joyeuse Saint-Valentin à tout le monde, sauf moi", a-t-il posté sur le réseau social.