Les Anges 12 : le teaser vidéo dévoilé, découvrez les premières images des Anges Asian Dream

Les internautes ont ainsi pu découvrir la villa de rêve des Anges 12, immense, blanche et nichée dans la jungle. Avec ses baies vitrées XXL, sa magnifique piscine et sa vue à couper le souffle, la production a sorti le grand jeu pour les candidats. On peut y apercevoir quelques activités, comme une sortie en bateau, sur la plage ou encore des soirées. Un teaser mêlant vidéos et photos qui permet aussi de confirmer qui sera au casting.

Un casting éclectique

Côté casting, comme c'était prévu, vous suivrez donc les aventures de Sarah Lopez, Jonathan, Virgil, Cloé, Hagda, Matthieu Lacroix, Rawell, Rania, Océane, Eddy ou encore Anissa (récemment vue dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4 sur W9). Des candidats très différents donc, venus de plusieurs programmes de télé-réalité. A noter que Illan et son ex Yumee sont également dans le teaser, et ce même si le Don Juan avait expliqué ne pas avoir pu intégrer l'émission.

Comme dans toutes les saisons, Les Anges 12 aura aussi droit à une grande star internationale. Cette année, Fabrice Sopoglian a fait venir le guest Jean-Claude Van Damme. Ce dernier se serait même mis en couple avec Anissa devant les caméras.