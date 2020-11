Illan (Les Marseillais) séparé de Giuseppa : il se rapproche de son ex Victoria et d'une autre fille

Ca n'aura pas duré longtemps entre Illan et Giuseppa Ciurleo... Leur relation semblait pourtant bien partie, mais un live, dans lequel le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 avouait encore penser à son ex Victoria Mehault et l'avoir revue, est venu tout gâcher ! Depuis, le couple s'est séparé : "J'ai cautionné certaines choses au début de notre relation, comme des photos en petite culotte de la part de son ex, des restaurants dont je n'était pas au courant", a balancé Giuseppa lors d'un live Instagram avec Milla Jasmine.

Victoria Mehault ou...

Et alors que Illan disait être prêt à tout pour reconquérir la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6, en interview avec PRBK, il semble finalement vite l'avoir oubliée. En tout cas, la diffusion du retour de Victoria dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 a l'air de l'aider puisqu'il poste de nouvelles photos avec son ex, mais se sert aussi de ce moment pour faire le show. Et ça fonctionne !

Enfin, pas sur tout le monde puisque la pote d'Eloïse n'est pas vraiment réceptive à ses "avances" : "Mdrrr crise d'angoisse", a-t-elle répondu en commentaire d'une photo d'elle et Illan avant de balancer clairement : "Laisse-moi vivre Illan." Sauf que l'ancien meilleur pote de Sebydaddy n'est pas du genre à lâcher l'affaire : "Non, revient. On oublie la Martinique, on part aux Maldives", a-t-il ajouté. Le show continue donc !