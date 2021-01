Maeva Ghennam positive au coronavirus et absente des Marseillais à Dubaï : Carla Moreau réagit

Gros coup dur pour Maeva Ghennam ! Alors qu'elle devait faire partie de la ligne de départ des Marseillais à Dubaï, avec Jessica Thivenin, Paga, Carla Moreau, Kevin Guedj, Greg Yega, Océane El Himer et Thibault Garcia, son arrivée dans le programme a finalement été repoussée après que Manon Marsault a été annoncée positive au coronavirus. Maeva Ghennam et Julien Tanti sont donc absents du début d'aventure, mais le papa de Tiago et Angelina ne devrait pas tarder à débarquer.

Carla Moreau en manque de sa pote Maeva Ghennam

L'ex de Greg Yega, elle, est encore confinée à l'hôtel et elle va l'être encore quelques jours puisqu'elle a, à son tour, été testée positive au coronavirus : "Ça fait 4 ou 5 jours que je suis positive et il faut 10 jours avant de retourner en tournage. Donc, je suis censée intégrer l'aventure la semaine prochaine (...) J'ai hâte d'aller en tournage, ça me manque et ça me fait flipper car mes amis sont en tournage et pas moi", a expliqué Maeva Ghennam sur Snapchat.

Que l'influenceuse se rassure, ses fratés ne l'oublient pas : "J'ai appris la nouvelle ce matin étant donné que je n'avais pas mon téléphone. J'ai vu que Maeva avait la Covid (...) Je suis grave dégoûtée pour elle qu'elle l'ait chopé et aussi je suis grave dégoûtée parce que normalement elle aurait dû être avec nous. J'espère qu'elle va vite se rétablir et vite pouvoir arriver dans l'aventure parce qu'elle me manque trop trop trop. J'espère qu'elle va vite pouvoir venir, en plus j'avais préparé sa petite chambre à côté de moi", a confié Carla Moreau en direct du tournage des Marseillais à Dubaï. Ce message devrait sans aucun doute remonter le moral de Maeva !