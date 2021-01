Manon Marsault testée positive au coronavirus : Nabilla Benattia et Maeva Ghennam contaminées ?

Manon Marsault atteinte du coronavirus, elle se confie

Bonne année ! Si on espère que 2021 sera bien meilleure que 2020, ce n'est pour le moment pas le cas pour Manon Marsault qui se retrouve isolée de son mari Julien Tanti et ses enfants Tiago et Angelina. La raison ? Elle a tout simplement été testée positive au coronavirus. L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a-t-elle été contaminée lors de sa soirée du Nouvel An à Dubaï ? Ses symptômes ont apparemment commencé pendant.

"J'ai pas dormi de la nuit, et par stress et par douleur parce que j'avais très mal au dos (...) Je suis positive au Covid. Toute la famille est négative heureusement. J'ai bien fait, il y a 2 jours, de m'isoler dans la chambre quand j'ai commencé à être un peu souffrante (...) Je ne vous cache pas que j'étais en pleurs cette nuit je m'en doutais et ce matin quand je l'ai appris. Après, il y a bien pire dans la vie, c'est arrivé à beaucoup de personnes, je ne suis pas la seule mais bon", confie Manon Marsault.

L'influenceuse, ennemie de Jazz, ajoute : "Je ne sais pas si là ça commence à aller mieux ou si ce n'est que le début que j'ai pas de fièvre. Mais avant-hier j'avais mal à la gorge et aujourd'hui j'ai plus mal. Donc je sais plus quoi penser de cette maladie. C'est très bizarre j'ai des nouveaux symptômes qui arrivent comme ça. Dans la nuit très mal au dos. Trop bizarre. Je sais même pas si j'ai l'odorat."

Nabilla Benattia "extrêmement fatiguée"

Depuis la confirmation des résultats, Manon Marsault est en isolement, seule dans une chambre. De son côté, Nabilla Benattia, présente à la même soirée du Nouvel An que la femme de Julien Tanti, a réagi à la nouvelle sur Snapchat : "Notre amie vient de nous apprendre qu'elle a la covid donc on l'a appris ce matin. Bon moi j'ai pas le nez qui coule mais je suis extrêmement fatiguée et genre j'ai froid. On va faire les tests covid je vous tiendrai informés de ce qu'il se passe."