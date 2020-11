Manon Marsault répond à Jazz après ses accusations de complot : "Il y a beaucoup de mensonges"

Très copines à l'origine, Jazz et Nabilla Benattia sont en froid depuis plusieurs mois et la situation n'est pas près de s'améliorer surtout après que la maman de Cayden et Chelsea a insulté l'ex-star des Anges de "sale p*te" pour lui avoir volé son coiffeur avec Manon Marsault. Consciente d'avoir réagi sur le coup de la colère, la femme de Laurent Correia a posté une nouvelle story pour atténuer ses propos, mais aussi pour rétablir la vérité au sujet de ses tensions avec Nabilla Benattia, Manon Tanti et Jessica Thivenin.

Manon Marsault réagit aux accusations de Jazz

Une nouvelle story dans laquelle elle accuse notamment la femme de Thomas Vergara et la maman de Tiago et Angelina d'avoir organisé un complot dans son dos pour lui "mettre des bâtons dans les roues" à Dubaï. Manon Marsault n'a pas tardé à réagir à son discours : "Par rapport à ce que j'ai pu entendre, la grande partie est fausse à mes yeux. Pas très objectif en tout cas. Je trouve qu'il y a beaucoup de mensonges, mais je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet."

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 confie ensuite : "Là où je rejoins Jazz, c'est que je suis fatiguée de toutes ces embrouilles pour rien. On s'est déjà expliqué plusieurs fois par téléphone. Je ne pense pas que pour une histoire de cheveux ça devrait prendre autant de proportion (...) Pour le fait que j'aurais contribué à t'interdire de certains endroits à Dubaï, non, je n'ai pas ce pouvoir là. Si tu étais objective, je pense que tu me connais assez pour savoir que si j'avais un gros soucis avec toi, on s'appellerait."

"Quand tu dis que c'est une conspiration contre toi, je ne pense pas"

Manon Marsault conclut en affirmant qu'il n'y a aucun complot mis en place contre Jazz : "Quand tu dis que c'est une conspiration contre toi, je ne pense pas. Chaque personne à un problème ou un non-dit avec toi. Pour ma part, c'est le cas, voilà. Si je ne suis plus copine avec toi, c'est pour certaines raisons qui me sont personnelles. Je suis fatiguée de tout ça."

De son côté, Nabilla Benattia a elle aussi réagi aux accusations de son ancienne pote, de manière très moqueuse puisqu'elle s'est filmée en story en train de faire semblant d'appeler Dior pour leur demander de virer une grande actrice : "sinon, je vous bloque sur Instagram." Un petit tacle envoyé à Jazz pour avoir insinué que la maman de Milann a demandé au coiffeur d'unfollow la star de la JLC Family.