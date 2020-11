Jazz réagit à la polémique sur son fils Cayden : "J'élève mes enfants comme bon me semble"

En plus de leur émission la JLC Family sur TFX, Jazz et Laurent Correia adorent partager leurs moments de vie en famille sur les réseaux sociaux, mais il leur arrive, parfois, de se retrouver au coeur de bad buzz à cause de leur stories. L'ex-candidate des Anges 8 a d'ailleurs récemment fait polémique avec une vidéo dans laquelle elle interdit à Chelsea de mettre du vernis à Cayden "parce que c'est un garçon". Cette remarque a choqué un grand nombre d'internautes qui accusent Jazz de véhiculer des clichés qui peuvent amener au sexisme voire à l'homophobie.

"Ca n'a rien à voir avec du sexisme ou de l'homophobie"

L'influenceuse s'est ensuite retrouvée en TT France sans même comprendre pourquoi. Elle a donc tenu à réagir à cette polémique autour de son fils sur Snapchat : "Je suis très loin de tout ça, jamais je n'aurais fait un rapprochement avec de l'homophobie ou quoi que ce soit, loin de là, surtout quand je m'adresse à des enfants qui ont un an et deux ans. J'ai juste réagi comme une maman pour dire de ne pas mettre de vernis sur son frère (...) J'élève mes enfants comme bon me semble."

Jazz explique ensuite : "Ca n'a strictement rien à voir avec du sexisme ou de l'homophobie (...) C'est complètement bête et ça blesse des gens que je côtoie dans ma vie. Si j'étais quoi que ce soit, je le dirais et je ne me justifie pas pour taire la polémique parce qu'elle ne me dérange pas. Elle n'est pas du tout réelle."