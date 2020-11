Jazz choque de nombreux internautes en interdisant à son fils Cayden de mettre du vernis

Pas de vernis pour Cayden parce que "c'est un garçon"

Le rose, c'est pour les filles, et le bleu, pour les garçons. Voilà un stéréotype qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui... Un cliché dont on en a encore eu la preuve avec la story Snapchat de Jazz, dans laquelle elle interdit à Chelsea de mettre du vernis à son fils Cayden : "Pourquoi on n'en met pas sur Cayden ? Parce que c'est un... ?", demande-t-elle à sa fille, avant que cette dernière ne réponde : "Parce que c'est un garçon."

L'ex-candidate de télé-réalité, mariée à Laurent Correia, s'adresse ensuite à son petit garçon : "Cayden, tu ne mets pas ça sur tes ongles, tu es un garçon." Une remarque qui ne semble pas vraiment plaire à Cayden puisqu'il s'en prend à sa mère avec des coups de pieds.

Les internautes sous le choc

Et alors que certains internautes donnent raison à Jazz et la félicite de ne pas laisser son fils se mettre du vernis, d'autres se montrent choqués par sa réaction : "Donc votre pote Jazz, elle interdit à sa fille de mettre du vernis à son frère because je cite "he's a BOY". Je suis fatiguée de ce genre de comportements", "Quand Jazz dit à Chelsea qu'elle ne peut pas mettre de vernis à son frère, Cayden, ça me choque et ça me fait vraiment de la peine", "Par contre Jazz qui interdit sa fille de mettre du vernis à son petit frère parce que c'est un GARÇON, c'est ça vos influenceurs qui montre l'exemple", peut-on lire sur Twitter. La star de la JLC Family s'est même retrouvée en TT France pour sa story polémique.