Jazz : son fils d'un an a une rolex, Laurent répond avant même les polémiques

Jazz et Laurent ne cessent d'essuyer les polémiques. Le mois dernier, l'ancienne candidate de La Villa, la bataille des couples se voyait obligée de remettre les choses en place après la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle frappait son mari au visage alors qu'il venait de la réveiller en l'effrayant. Aujourd'hui, c'est un cadeau d'anniversaire qui fait polémique (et il ne s'agit pas d'un sac Hermès). Alors que Cayden fêtait sa première année, après avoir échappé de peu à la noyade, Laurent lui a offert un cadeau peu commun pour un bébé de et âge là : une montre Rolex.

Jazz et Laurent offrent une Rolex à Cayden pour ses 1 an

De quoi susciter l'incompréhension et la colère des internautes. Face aux critiques qui commençaient à fuser, l'influenceur a pris les devants et s'est exprimé en story Instagram : "J'anticipe vos polémiques ! J'ai déjà reçu beaucoup de messages parce que j'ai posté une photo de mon fils avec une montre Rolex. Premièrement, je fais ce que je veux avec mon argent, deuxièmement, une montre Rolex, c'est un investissement. Pour ceux qui ne savent pas, les prix augmentent tout le temps, donc c'est comme si je mettais de l'argent sur un compte et ça peut prendre de la valeur en fonction des montres. Vous vous doutez bien que j'avais envie d'acheter quelque chose de valeur pour mon fils que j'aime plus que tout au monde".

Laurent répond aux critiques

A ceux qui trouvent ce cadeau inutile, il répond : "Au final, il ne sait pas lire l'heure, mais moi, personnellement, je ne lis jamais ou très rarement l'heure sur ma montre parce que j'ai toujours mon téléphone. Je vois plus une montre comme un bijou, comme un investissement, comme une marque de style. Je suis un homme qui ne peut pas vivre sans montre et c'est pour ça que j'ai des montres adaptées à ce que je fais la journée. C'est ma manière de penser. Après, je pense que j'ai le droit quand même d'offrir les cadeaux que je veux à mon fils. Si je lui avais offert plein de jouets, d'une même valeur que la montre, ces jouets-là, il aurait joué avec peut-être une semaine ou deux semaines. Cette montre, au final, la valeur il ne la perdra pas."