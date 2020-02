Nabilla Benattia réagit à la polémique autour de son sac Hermès en peau de crocodile

Alors que Nabilla Benattia fêtait ses 28 ans le 5 février dernier aux Maldives, Thomas Vergara lui a offert un cadeau luxueux : un sac à main Hermès. S'il est l'un des plus rares et chers au monde puisqu'il coûte presque 400 000 euros, ce n'est pas tant le prix qui fait débat (même s'il ne manque pas de faire réagir certains). Le problème, c'est que le sac Himalaya Niloticus Crocodile Birkin (qui doit son nom à Jane Birkin) est aussi en peau de crocodile, ce que les internautes n'ont pas accepté. Et pour cause, en plus d'être vegan, Nabilla se veut être une fervente défenseure de la cause animale.

Nabilla Benattia critiquée pour son sac Hermès en peau de crocodile

Il y a quelques semaines encore, elle invitait sa communauté à aider les animaux victimes des incendies en Australie. Un virage à 180 degrés que les internautes n'ont pas compris. "Nabilla, tu peux pas te dire vegan, fais des dons pour l'Australie, dire que tu aimes les animaux, et te faire offrir un sac Hermès en peau de crocodile, c'est contradictoire. J'suis déçu de fou", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Le prix je m en fiche totalement, les gens font ce qu ils veulent de leur argent. Mais si #nabilla pouvait cesser de contribuer à la chasse abusive aux crocodiles pour obtenir un orgasme shopping". Même Laurence Boccolini s'en est pris à la future animatrice de Love Island...