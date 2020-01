Nabilla Benattia répond aux internautes qui critiquent son don pour l'Australie

Alors que de terribles incendies ravagent l'Australie depuis septembre, de nombreuses stars ont décidé d'agir pour aider les pompiers à lutter contre les feux incontrôlables. Il faut dire que le bilan est d'ores et déjà tragique : les flammes ont consumé près de 6 millions d'hectares de végétation (soit deux fois la taille de la Belgique), ont fait 24 morts et ont décimé près d'un demi-milliard d'animaux, dont des koalas, des kangourous ou encore des léopards. Plusieurs cagnottes ont alors vu le jour sur les réseaux sociaux et plusieurs célébrités ont décidé d'apporter leur aide financière.

Nabilla Benattia reçoit des critiques pour son don contre les incendies en Australie

Parmi elles, Nabilla Benattia, qui avouait avoir "trop trop de peine" face à la situation et déclarait avoir fait un don, capture d'écran à l'appui. "Ça me fend le coeur rien que d'en parler. J'ai envie de pleurer. Je ne dirai pas le montant car c'est quelque chose de personnel. Il y a des milliers d'hectares qui ont brûlé en Australie c'est une catastrophe. Les images sont justes terribles. On est très sensibles à tout ça", expliquait-elle sur Snapchat. Un geste honorable qui a pourtant été critiqué par quelques internautes, qui lui reprochent de ne pas avoir dévoilé le montant de son don.