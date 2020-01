Jazz accusée d'être violente avec Laurent : elle réagit et met les choses au clair

Jazz violente avec Laurent ?

Depuis la diffusion d'une vidéo sur Snapchat, dans laquelle Jazz frappait Laurent au visage alors qu'il venait de la réveiller en l'effrayant, les internautes ont accusé la star de télé-réalité d'être violente avec son mari. L'héroïne de la JLC Family sur TFX a tenu à répondre à la rumeur ce dimanche 12 janvier 2020. S'emparant du même réseau social, la mère de famille a d'abord déclaré : "Je suis parvenue à voir quelques trucs comme quoi je tapais Laurent. Qu'est-ce que vous racontez ?".

Démentant totalement battre Laurent, Jazz a réagi : "Je lui ai mis un coup dans le bras parce qu'il connait mes psychoses : une porte qui claque, un bruit dans la maison, un accident de voiture". Celle qui a récemment fait une fausse couche alors qu'elle attendait son troisième enfant s'est ensuite expliquée sur les raisons de ce coup envers son époux.

"Ne vous inquiétez pas pour lui, ce n'est pas une victime"

Jazz a ainsi indiqué à propos de cette scène jugée violente par les internautes : "Ce soir-là, j'étais fatiguée, je m'endormais dans la voiture et SisiK m'a fait une blague nulle ! Mais ce n'était pas que l'idée de SisiK, mais aussi celle de Laurent. Quand j'ai regardé Laurent, il était mort de rire, donc complice". Les parents de Chelsea et de Cayden ne sont donc pas en froid, leur couple va très bien.

"Il y a des terrains sur lesquels on ne peut pas jouer, notamment la phobie des gens. Donc c'est normal qu'en tant que femme je sois énervée que mon mari se servent des choses qui me font peur pour rigoler. Donc je lui ai mis un coup dans le bras !" a même ajouté la star du petit écran, précisant : "Ne vous inquiétez pas pour lui, ce n'est pas une victime. C'est le plus grand des comédiens !".