Jazz et Laurent (JLC Family) bientôt parents d'un troisième enfant ? Ils veulent adopter

"J'ai envie d'adopter un enfant"

Déjà parents de Chelsea et Cayden, Jazz Correia et Laurent Correia seraient prêts à avoir un troisième bébé. Après une fausse couche qui serait dû au harcèlement des haters, la mère de famille et businesswoman a désormais envie de tenter l'adoption. La star de la JLC Family sur TFX a en effet révélé avoir envie d'adopter un enfant, lors de son interview avec Anas Bukhash à Dubaï.

Dans la vidéo postée sur YouTube, la candidate de télé-réalité a ainsi avoué : "J'ai moi-même envie d'adopter un enfant. Mon mari, lorsque je lui en ai parlé au début, il disait : 'C'est difficile tu sais d'adopter un enfant'. Et moi je répondais : 'Non mais c'est ce que je veux car je sais que je peux aimer cet enfant exactement comme j'aime les miens'". "C'est facile de faire vos propres enfants, mais adopter des enfants et changer leur vie, c'est autre chose" a-t-elle même ajouté.

Jazz pense aussi à ouvrir un foyer d'accueil pour les enfants, elle qui plus jeune avait envie de travailler dans ce type d'établissement : "Je suis sûre qu'avec cet argent je peux faire quelque chose de fou. Et c'est peut-être pour ça que Dieu me laisse sur Terre parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des choses dans la vie que nous devons faire avec notre coeur" et "je ressens que peut-être mon rêve n'est pas de travailler dans un foyer d'accueil mais c'est d'en construire un".

Jazz est aussi revenue sur le cambriolage et l'accident de Cayden

La JLC Family est passée par plusieurs épreuves difficiles. Jazz est notamment revenue sur le cambriolage dont ils avaient été victimes dans leur maison en France, et qui les avaient poussés à partir vivre à Dubaï. "Mon mari criait" s'est-elle souvenue, pensant qu'il regardait peut-être du foot à la TV. "J'étais au lit avec mon bébé" a-t-elle indiqué, quand elle a vu un homme masqué arriver, et "il m'a tirée par les cheveux sur le sol" "ma attaché à une chaise". Puis "il a pris mon mari et l'a poignardé à la jambe", "ils ont frappé mon mari tellement de fois". La maman a alors pensé à sa fille Chelsea : "Elle ne peut pas mourir avec nous". Une fois les voleurs partis, "la maison était pleine de sang partout, tout était ravagé". Mais les objets de valeurs n'est pas la seule chose qu'ils ont volé à Jazz. "Ils ont volé ma tranquillité" a-t-elle confié, elle qui maintenant panique au moindre cri.

Mais celle qui est suivie par plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram a aussi vécu l'enfer avec l'accident de Cayden. Quand elle a encore entendu crier son mari, l'influenceuse a couru en bas de chez elle : "Je l'ai vu (son mari Laurent, ndlr) à travers les escaliers sauter dans la piscine pour sortir Cayden", "j'ai vu mon bébé (...) tout bleu et raide". "Je criais sur le sol" s'est-elle rappelée, mais grâce au massage cardiaque de Laurent sur le bébé, l'enfant a recommencé à respirer. Ils l'ont ensuite emmené à l'hôpital où il est resté dans le coma pendant 7 jours.