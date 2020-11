Jazz VS Nabilla Benattia : insultes pour vol de coiffeur, réaction... Ca part très loin !

Jazz, qui s'est retrouvée au coeur d'une polémique, a de nouveau pris la parole sur Snapchat pour expliquer : "J'ai fait une connerie. Vous pouvez voir cette fameuse vidéo où je m'excite toute seule contre Nabilla Benattia. Je n'ai pas le choix que d'en parler, je ne voulais pas que cette vidéo soit vue (...) C'était complètement débile de faire ça, surtout en citant son blase, et puis Snapchat n'est pas un tribunal. Je pense que j'ai fait ce snap par dépit parce que je n'en pouvais plus. Un trop plein de personnes qui m'attaquent constamment et toujours par derrière."

"Plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses"

Jazz balance ensuite qu'"un complot" se serait mis en place "en arrière plan" il y a plusieurs mois pour lui "mettre des bâtons dans les roues" et s'explique un peu plus sur l'histoire du coiffeur : "Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? (...) Mon coiffeur travaille dans ma résidence, c'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai commencé à le prendre chez moi. Quand je l'ai vu avec les filles, j'étais un peu surprise parce qu'elles n'habitent pas dans la résidence. (...) Ca ne m'a mis aucune haine, mais quand j'ai vu qu'il m'a unfollow, mon assistante Justine et ma soeur, j'ai trouvé ça bizarre. Je l'ai appelé et il m'a expliqué qu'à la demande de sa nouvelle cliente, il a dû nous supprimer."

Mais comment Nabilla Benattia et la mère de Cayden et Chelsea ont-elles pu en arriver là, surtout qu'elles étaient potes un an en arrière ? "Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai fait aucun mal à Thomas et Nabilla, bien au contraire (...) Je ne connais pas le fond. Plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses, mais ce sont des vieilles histoires. Pourquoi se faire la guerre ? (...) Il y a eu tellement de choses", balance Jazz qui est aussi en froid avec Jessica Thivenin depuis son arrivée à Dubaï... Trop de problèmes !