Just Riadh : sa mise au point cash sur les rumeurs de couple avec Wejdene

Wejdene et Just Riadh seraient-ils devenus plus que des amis ? La rumeur de couple a démarré au mois de juillet lorsque l'interprète d'Anissa et l'humoriste ont commencé à poster des sketchs ensemble sur les réseaux sociaux. Depuis, ils sont toujours aussi complices à tel point que de nombreux internautes se demandent s'ils ne seraient pas devenus plus que des potes. Certains pensent qu'ils sont réellement en couple et se montrent assez choqués de leur différence d'âge : Wejdene a 16 ans et Just Riadh en a 22.

"Je ne serai jamais en couple avec Wejdene"

L'influenceur a même rigolé de ces remarques sur Instagram, mais aujourd'hui, il a décidé de faire une mise au point sur sa relation avec l'interprète de Coco. Non, ils ne sont pas en couple comme l'a confié Just Riadh sur Instagram : "Je ne serai jamais en couple avec Wejdene d'accord. C'est juste une amie, on s'entend bien. Au début, c'est drôle de lancer des rumeurs, mais c'est plus trop marrant après. Même ma mère m'a dit 'Riadh, Wejdene est amoureuse de toi ?'."

Celui qui s'est fait pranker par Wejdene et Michou ajoute : "Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. La première fois qu'on s'est vu avec Wejdene, les gens en commentaires mettaient 'mettez-vous ensemble', 'mais pourquoi vous vous mettez pas ensemble ? Vous formez un trop beau couple', 'futur couple'. Les gars, on n'a plus 15 ans. On n'a pas le droit d'avoir des amis ? Parce qu'on te voit avec une fille, tu dois forcément te mettre avec elle, mais non, ce n'est pas comme ça la vie. Les gens veulent que je me mette avec elle pour après me dire 'oh mais elle a 16 ans. Vous avez un cerveau cassé ou quoi ?"