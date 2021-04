Wejdene invite Jul et Hatik sur la réédition "16 ou pas" : écoutez leurs feats

Wejdene se confie sur Jul et Hatik

L'interprète de Réfléchir a donc frappé fort avec sa réédition "16 ou pas", mais comment en est-elle arrivée à travailler avec Jul et Hatik, qui ne reviendra pas de retour dans la saison 2 de Validé ? "La première fois que j'ai croisé Hatik, c'était aux NRJ Music Awards lors de l'enregistrement de ma prestation. On a du faire un truc ensemble pour Nikos. Ensuite, on s'est revu à la cérémonie et c'est là où on a beaucoup parlé (...) Feuneu était en contact avec son manager", confie Wejdene en interview avec PRBK.

Elle explique ensuite : "Jul c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Il est installé, c'est le boss pour moi. Le fait qui me propose un deuxième feat pour mon projet à moi et qui me laisse diriger le son, j'ai dit ok. Il me laisse grave donner mes idées."

L'interview de Wejdene sera bientôt dispo en intégralité sur PRBK !