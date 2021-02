Validé saison 2 : Hatik (Apash) absent dans la suite ? Sa réponse qui confirme la rumeur

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de Validé ? Alors que la date de diffusion reste encore un mystère, on sait déjà que nous allons faire connaissance avec une nouvelle héroïne, après Apash (Hatik), prénommée Laeti et jouée par Laetitia Kerfa. Nous retrouverons aussi au casting Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, Bosh, Moussa Mansaly et Brahim Bouhlel et en guests, Amel Bent ou encore Rohff. Mais qu'en est-il de Hatik ? Sera-t-il de retour après la fin mortelle de son personnage Apash, dans le dernier épisode de la saison 1 ?

Hatik de retour dans la saison 2 de Validé ?

Honnêtement, il y a peu de chance pour que le rappeur ait survécu à la fusillade, mais certains éléments ont semé le doute auprès des fans, comme la présence de Hatik sur le tournage de la saison 2 de Validé ou encore l'apparition d'Apash dans le court teaser. Aujourd'hui, nous avons enfin la réponse à la fameuse question : non, l'acteur ne reviendra pas dans la suite !

C'est lui-même qui a confirmé l'info dans une interview accordée à 20 minutes : "A moins que tu arrives à me faire vivre avec quelques balles dans la tête, mais ça va être compliqué... La page est tournée. Le vent va être très favorable pour eux en saison 2, avec des performances, que j'ai pu apercevoir et qui sont assez bluffantes. C'est intéressant de le voir en tant que spectateur et non en tant que comédien."

"Je suis grave mort"

Hatik s'est aussi exprimé sur son absence dans la suite de la série créée par Franck Gastambide sur le plateau de C à vous, sur France 5 : "Les acteurs ont une vie derrière et peuvent exister. Moi, je suis passé voir mes amis quand ils tournaient. On m'a pris en photo sur le plateau, mais en fait, je suis grave mort." Cette réponse a le mérite d'être clair, mais l'interprète d'Angela pourrait peut-être revenir sous forme de flashbacks non ? Affaire à suivre du coup !