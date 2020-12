Validé saison 2 : tournage terminé et premier teaser avec... Apash (Hatik)

Tournage terminé pour Validé

Rendez-vous au cours de l'année 2021 pour découvrir la saison 2 de Validé sur Canal+. C'est sur Twitter que Franck Gastambide - le créateur de cette série, vient en effet d'annoncer avoir enfin terminé le tournage. Et avec quelques mois qui seront désormais réservés au montage et à la post-production, on peut logiquement espérer une diffusion d'ici l'été ou la rentrée sur la chaîne cryptée.

Le retour de Apash teasé

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le papa de Validé a également profité de cette annonce pour mettre en ligne un premier teaser vidéo. En apparence, celui-ci ne semble pas servir à grand chose. Et pour cause, on assiste surtout à une succession de portraits des acteurs / guests principaux de cette suite, à savoir Moussa Mansaly (Mastar), Bosh (Karnage) ou encore Brahim Bouhlel (Chinois), Sabrina Ouazani (Inès Belmadi) et Laetita Kerfa (Laeti), la nouvelle héroïne.

Pourtant, à bien y regarder de plus près, cette vidéo semble aussi nous promettre un gros événement. Et pour cause, on y aperçoit furtivement le visage... de Hatik aka Apash. De quoi comprendre que Franck Gastambide profite de ce teaser pour officialiser le retour du rappeur ? Ce n'est pas impossible. Le créateur a toujours confirmé que son histoire n'était pas totalement terminée, "La saison 2 sera une suite et il sera question d'Apash... Entre autres", tandis que Hatik a récemment été aperçu sur le tournage. Une drôle de coïncidence...

Alors attention, un possible retour de Hatik ne signifierait pas pour autant que Apash serait forcément vivant. Celui qu'on laissait pour mort à la fin de la saison 1 pourrait simplement effectuer un cameo sous la forme d'une vision ou durant la mise en scène d'un flashback. Néanmoins, il est difficile de ne pas être hypé par toutes les éventualités...