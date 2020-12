Validé saison 2 : Hatik de retour sur le tournage... mais pas dans la série ?

Ce n'est plus un secret, la saison 2 de Validé (Canal+) verra cette fois-ci l'intrigue être centrée sur une rappeuse. On l'a récemment appris, c'est Laetitia Kerfa aka Laeti qui a été choisie par Franck Gastambide afin de porter les nouvelles histoires et mettre en scène un autre regard sur le monde du rap.

Hatik sur le tournage de Validé

Pourtant, le papa de la série ne l'a jamais caché, les précédentes intrigues continueront également de vivre. L'été dernier, Franck Gastambide confessait notamment que le personnage de Hatik ne sera pas oublié, "La saison 2 sera une suite et il sera question d'Apash... Entre autres". Un teasing rapidement appuyé par Saidou Camara (William) qui révélait de son côté à Public, "Je veux pas spoiler cependant je peux donner un indice : dans cette deuxième saison, on entendra parler encore d'Apash, William et Brahim, qu'ils soient vivants ou morts."

Et comme si cela ne suffisait pas à nous chauffer en nous laissant espérer un retour de Apash à l'écran, les créateurs de la série viennent cette fois-ci de passer à un niveau supérieur dans le domaine du teasing/troll. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, une étonnante photo a en effet été postée sur le compte Instagram officiel de Validé sur laquelle Hatik prend la pose aux côtés de Franck Gastambide, avec pour légende, "Hier soir Hatik était sur le tournage de la Saison 2".

Une présence sans lien avec Apash ?

De quoi comprendre que Apash n'est donc peut-être pas mort ? Que Hatik va réellement revenir en saison 2 ? Si tout semble l'indiquer, rien n'est pourtant moins sûr. D'après une récente story Insta de Hatik, il n'est finalement pas impossible que sa récente présence sur le tournage n'était qu'amicale et non professionnelle.

Interrogé par un fan au sujet de Validé, "Pourquoi tu n'es pas dans la deuxième saison ?", l'acteur/rappeur a rappelé que son intrigue était bouclée, "Parce que c'était parfait de finir comme ça", avant d'ajouter un indice sur la véritable raison de son passage sur les plateaux, "Et vous allez kiffer découvrir Laeti. Croyez-moi, ce que j'ai vu est très très chaud !" Oui, Hatik ne serait pas venu pour tourner pour mais pour assister à une projection privée... Snif.