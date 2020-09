Validé saison 2 : Apash (Hatik) remplacé par une rappeuse, premières infos dévoilées

Après le carton de la saison 1 sur MyCanal, il n'est pas étonnant d'apprendre que Validé aura le droit à une saison 2 sur Canal+ en 2021. A l'heure actuelle, la suite de cette série signée Franck Gastambide est encore gardée secrète par son créateur, mais les premières révélations commencent progressivement à tomber.

Une femme au centre de l'intrigue

Ainsi, on ne sait pas encore si Apash (Hatik) sera de retour à l'écran l'an prochain, mais on sait déjà que cette histoire sera portée par un nouveau visage. Franck Gastambide l'a officiellement dévoilé sur Twitter, c'est l'actrice Kenza Fortas (vue dans le film Shéhérazade) qui se retrouvera au centre de la nouvelle intrigue qui suivra, sans grande surprise, le parcours d'une femme dans le monde du rap.

Un concept prometteur qui devrait, on l'espère, mettre fin à quelques clichés et qui pourrait dans le même temps nous réserver de belles surprises. Gastambide l'a révélé plusieurs fois, cette saison 2 - dont le tournage vient tout juste de débuter, devrait accueillir de nombreuses guest-stars. Et si on a du mal à y croire tant Diam's semble décidée à tourner le dos à cette partie de sa vie, on ne peut s'empêcher de croiser nos doigts pour assister à son caméo.

Enfin, pour la petite anecdote, sachez que la suite de Validé sera également portée par un nouveau comédien, Saïd Taghmaoui, découvert dans le film La Haine et vu récemment dans des oeuvres comme Wonder Woman ou encore John Wick 3. Son personnage est encore inconnu, mais au regard des premières images, l'acteur semble nous réserver un rôle déjà culte.