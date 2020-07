Validé saison 2 : Hatik (Apash) de retour ? Sa belle esquive à la question

Apash mort ? Hatik sème le doute

Franck Gastambide a laissé tout le monde sans voix avec la fin de la saison 1 de Validé : Apash (Hatik), Brahim (Brahim Bouhlel) et William (Saidou Camara) se font tirer dessus. La grande question depuis : sont-ils morts ? On avoue qu'on croit moyen en leur survie, mais on espère quand même les revoir dans la saison 2, dont le tournage devrait démarrer en septembre. Pour le moment, aucune info n'a fuité à ce sujet. Un journaliste de Rapelite a quand même tenté de poser la question cash à Hatik lors d'une interview avec lui.

Sa réponse ? "Tous les jours, on me pose la même question, tout le temps (...) Je ne peux pas répondre, c'est pas moi qui écris la série. Franck va te le dire, fais une interview avec lui pour Validé", balance l'interprète d'Angela avant de semer le doute sur la mort de son personnage dans la série : "je n'ai pas dit ça. Tu l'as entendu par qui ? On a l'impression qu'il a été tué." Le rappeur retourne ensuite la situation en retournant la question au journaliste qui ne se laisse pas intimider : "j'aimerais bien que t'apparaisses. Si t'apparais, moi aussi."