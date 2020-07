Validé saison 2 : Franck Gastambide tease de "très grosses stars" au casting

"De très grosses stars" dans Validé saison 2

Le tournage de Validé saison 2 devrait démarrer en septembre, si on évite la deuxième vague de coronavirus et un nouveau confinement. Que va-t-il se passer dans la suite ? Le secret est très bien gardé, même si on sait déjà qu'un personnage fort va débarquer, que Apash, Brahim et William seront toujours au centre de l'histoire ou encore que des guests prestigieux seront présents.

Lesquels ? Cette info reste un mystère, mais Franck Gastambide a donné quelques détails à ce sujet : "il y aura plein de personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de très grosses stars", a expliqué le créateur de Validé à Trace. Les noms de Timal et Rohff courent sur la Toile. Celui de Vegedream a été écarté puisque l'interprète de Ramenez la coupe à la maison a confié à PRBK qu'il n'a pas été approché pour participer à la saison 2 de la série.

"J'ai toujours trouvé ultra logique que des rappeurs aient des appréhensions"

Dans la suite de son interview, Franck Gastambide explique que ça n'a pas toujours été facile de convaincre des gros noms d'apparaître dans Validé : "j'ai fait des comédies et là d'un coup, je fais une série sérieuse, plus dramatique. J'ai toujours trouvé ultra logique que des rappeurs aient des appréhensions, qu'ils refusent potentiellement parce que je sais à quel point c'est engageant pour un rappeur de partir sur une série qui parle du rap sans savoir si ça va être bien, prêter son image qu'il a mis des années à se créer."