Hatik de retour après Validé : il annonce la réédition de "Chaise pliante II"

Prêts pour la réédition de "Chaise pliante 2" ?

Alors que les infos sur la saison 2 de Validé, nouveaux personnages, guests prestigieux, retour de Apash, William et Brahim, Ramzi au casting... se dévoilent petit à petit, Hatik se concentre sur sa carrière musicale en attendant de repartir en tournage, ou pas. Son destin dans la série de Franck Gastambide reste encore encore flou. Anyway, le rappeur continue de tracer son chemin et si vous kiffez sa musique, vous allez être heureux d'apprendre qu'il sortira le 5 juin 2020 la réédition de son album "Chaise pliante" avec dix sons inédits.

10 sons inédits !

C'est sur Instagram que Hatik a annoncé la nouvelle : "Wesh la fafa parlons peu parlons bien : 5 Juin - Réédition de la Mixtape Chaise Pliante 2 - 10 NOUVEAUX TITRES dispos partout en stream et dans un nouveau pack physique 3 CD de 47 sons." Les morceaux inédits, de l'interprète d'Apash dans Validé, restent un mystère, mais en attendant la sortie de la nouvelle version de la mixtape, vous pouvez toujours réécouter Binks feat. Hornet La Frappe, La meilleure avec Jok'Air, Baguette magique avec Médine ou encore Tout ira bien de "Chaise pliante II".