Validé saison 2 : Rohff rejoint le casting avec un rôle explosif

Cet été, Franck Gastambide promettait que la saison 2 de Validé, actuellement en tournage, accueillerait de nouvelles guest-stars incroyables. Au micro de Trace, le comédien / réalisateur révélait notamment, "Il y aura plein de personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de très grosses stars". Bonne nouvelle, il n'avait pas menti.

Rohff rejoint Validé

Sur Instagram cette fois, Franck Gastambide vient tout simplement d'officialiser la présence de Rohff au coeur des nouvelles intrigues. Bien évidemment, son rôle et son importance dans cette histoire sont encore gardés secrets, mais on sait déjà que son arrivée fera quelques étincelles. Auprès du Mouv', le créateur de la série de Canal+ a en effet révélé que Rohff se retrouvera notamment au centre d'une confrontation explosive avec Karnage (incarné par Bosh). Et les premières images à ce sujet sont plutôt prometteuses.

Pour l'anecdote, le casting du rappeur dans Validé n'a rien d'une véritable surprise. En mars dernier, il confiait sur Instagram que cette collaboration était dans les cartons depuis longtemps, "Il était prévu que je joue dedans [dans la saison 1] mais la justice en a décidé autrement", expliquait-il ainsi en référence à son incarcération en prison. Autant dire que l'on a hâte de découvrir ce que Franck Gastambide lui a préparé afin de rattraper le temps perdu.

Seul bémol, ce n'est pas avec ce casting que Booba va arrêter de critiquer la série...