Wejdene annonce Jul et Hatik sur la réédition de son album, grosse révélation sur son âge

Wejdene est née un 23 avril, mais en ce printemps 2021, c'est bien elle qui fera un cadeau à ses fans. La chanteuse l'a annoncé sur son compte Instagram, c'est le 9 avril prochain qu'elle dévoilera la réédition de "16", son premier album, qui a notamment été certifié disque d'or. Au programme : 7 nouvelles chansons !

Wejdene invite 2 gros rappeurs sur sa réédition

Et à cette occasion, on sait déjà que l'interprète de "Réfléchir" a préparé de très belles surprises. Ainsi, après avoir participé à l'album Loin du monde de Jul, Wejdene a cette fois-ci invité le rappeur marseillais sur son nouveau projet. Une nouvelle collaboration que l'on pourra découvrir via le titre "Ce soir j'oublie tout", déjà teasé par la chanteuse sur ses réseaux sociaux (voir ci-dessous), et qui devrait faire danser son public.

Mais ce n'est pas tout, Wejdene s'est également accompagnée d'un autre rappeur du moment pour cette réédition, à savoir... Hatik. Celui qui a récemment fait un duo avec Amel Bent sur "1,2,3", se retrouvera ainsi aux côtés de la jeune femme sur une chanson intitulée "Dans ma bulle". Un nouvel hommage à Diam's ? On n'en sait pas plus pour l'instant, mais l'ex-star de la série Validé semble plutôt heureux de ce featuring avec sa "reuss".