Wejdene a-t-elle menti sur son âge ? Elle serait en fait... majeure !

Durant le premier confinement, Wejdene a explosé sur TikTok avec son tube Anissa, mais elle a ensuite fait parler d'elle pour le mystère autour de son âge. Les internautes ont tenté de mener leur enquête jusqu'à ce qu'ils obtiennent enfin la réponse lors de l'annonce du premier album de la chanteuse, "16" : "16 ans et alors ?", "Mon rêve se réalise enfin", a révélé Wejdene à ce moment-là. Et si elle avait en réalité menti sur son âge ? Ce ce qu'a laissé entendre Inès Sberro, ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5.

Wejdene âgée de 19 ans ?!

Lors d'une interview avec Sam Zirah, Inès a raconté une anecdote sur une dispute entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia lors de la venue de Wejdene sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Wejdene était devant nous pour chanter et Thibault était aux premières loges, à fond. Jessica lui a dit 'comment ça tu te mets à fond dans la chanson. T'es tout devant", balance la candidate avant de marquer un temps de pause et de reprendre : "'Elle a 19 ans, tu n'as pas honte. On dirait que tu t'intéresses à elle."

Du coup, Wejdene serait majeure. Une info qui a pas mal fait réagir les internautes : "Je ne suis pas la seule à être perturbée sur le faite que Inès dise que Wejdene à 19 ans alors qu'elle dit devant toute la France entière qu'elle a 16 ans", "elle a pas 19 wejdene hein elle a 16 ans", "Wejdene a 19 ans elle a dit Ines", "Elle a dit que Wejdene a 19 ans !!!!!! Je le savais wsh d'où elle fait 16 ans", peut-on lire en commentaires sous la vidéo YouTube.