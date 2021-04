Wejdene : "Tout le monde me négligeait et disait que c'était qu'un buzz" (Interview)

Il y a un an, on connaissait à peine son nom : en 12 mois, Wejdene a réussi à se faire une place dans le monde de la musique. Portée par le succès fou de son titre Anissa qui avait tourné en boucle sur TikTok, la chanteuse a enchaîné les hits : son single Coco, sorti en août 2020, a eu un plus gros succès qu'Anissa et a été certifié disque d'or.

Wejdene revient sur l'après Anissa et sur les critiques

Pour Wejdene, 2020 a été une année folle mais aussi une année de travail intense. "Je ne me rappelle que de la fatigue ! Ça a été très dur." confie-t-elle à PRBK comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama. La chanteuse a donc beaucoup appris mais a dû aussi faire face à de nombreuses critiques. Elle nous dévoile avoir ressenti une grosse pression avant la sortie de son single, Coco. "J'avais sorti Anissa et tout le monde me négligeait, disait : 'Ouais ce n'est qu'un coup de buzz. Son prochain clip n'aura pas plus de 5 millions de vues'" se souvient Wejdene. Le titre cumule aujourd'hui plus de 64 millions de vues.

Des critiques qui ont fait douter la jeune star. "On n'appréhendait pas, on a confiance en notre travail et en nous, mais on se posait des questions. Est ce que ça va marcher ? Est ce que j'ai vraiment du talent ? Est ce que j'ai des fans ou c'était juste un buzz ?" explique-t-elle. Elle a eu sa réponse !

Dans son interview avec PRBK, Wejdene parle aussi des mauvais côtés de la célébrité, de ses proches et des fans.