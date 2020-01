Jean-Paul Gaultier a donné son dernier défilé : les stars étaient nombreuses pour son last show

Bye bye la haute couture

Déjà en 2019, Jean-Paul Gaultier s'éloignait de la mode pour lancer son spectacle Fashion Freak Show aux Folies Bergère. C'est donc tout naturellement que le créateur de mode légendaire a récemment annoncé vouloir arrêter les défilés haute couture. Celui de ce mercredi 22 janvier 2020 qui se tenait au théâtre du Châtelet à Paris, dans le cadre de la Paris Fashion Week, était donc son dernier. Pour quelle raison ? Parce que de nos jours, les tendances vont trop vite et que le surmenage le guette. Mais ce n'est pas pour autant que le designer stoppe son métier, il continuera ses collections de prêt-à-porter et ses parfums au nom de la marque.

Dans la note d'intention du défilé, relayée par France Info, Jean-Paul Gaultier explique vouloir faire un clin d'oeil au vintage, aussi bien pour se remémorer une époque, remettre un vêtement qui nous fait penser à quelque chose, que pour une mode plus écologique (l'industrie étant la 2ème plus polluante au monde). "Pour cette dernière collection, qui marque mes 50 ans de mode, j'ai eu envie d'être fidèle aux thèmes qui m'ont toujours obsédé : les jeans, les corsets, les marins, l'androgynie, en allant encore plus loin, en les extrapolant, en me lâchant plus que jamais" a-t-il ainsi écrit.

"Je pense que la mode doit changer. Il y a trop de vêtements, et trop de vêtements qui ne servent à rien. Ne les jetez-pas, recyclez les !" a-t-il ajouté, précisant que pour sa "première collection haute couture upcycling", il a utilisé ses "archives comme de la matière". "Ce que j'ai fait à mes débuts sans moyens, je le fais aujourd'hui avec mon patrimoine pour donner vie à des créations nouvelles" a raconté JPG. Une mode tournée vers le passé pour avoir un avenir.

Louane, Hugo Philip, Léa Elui... Les stars étaient nombreuses

Afin de rendre hommage au créateur de folie, les célébrités se sont ruées au premier rang du défilé. De la chanteuse Louane qui s'est affichée enceinte, à Hugo Philip qui partage la vie de Caroline Receveur, en passant par l'influenceuse Léa Elui, le mannequin Baptiste Giabiconi, ou encore les acteurs de Netflix Jorge Lopez et Sami Outalbali (respectivement dans les séries Elite et Sex Education), il y avait du beau monde pou la révérence de l'enfant terrible de la mode).