Louane enceinte : elle officialise sa grossesse et dévoile son baby bump

Louane Emera confirme être enceinte

Depuis plusieurs mois, une rumeur a envahi les tabloïds : Louane Emera serait enceinte. Et il se trouve que l'ex talent de la saison 2 de The Voice sur TF1 a confirmé en personne sa grossesse. Invitée lors du tout dernier défilé Haute Couture de Jean-Paul Gaultier, ce mercredi 22 janvier 2020 au Théâtre du Châtelet à Paris, elle est apparue plus épanouie que jamais. En dévoilant son baby bump, l'interprète de Jour 1 a officialisé devant les photographes attendre son premier enfant en prenant même la pose sur le tapis rouge. Après avoir été déçue en amour, elle a retrouvé le sourire et le chemin du bonheur grâce à cet heureux événement.