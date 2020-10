Jean-Marc Généreux dans Spectaculaire : il se confie sur deux numéros, Tiktok, Wejdene... (Exclu)

Jean-Marc Généreux se confie sur deux numéros de l'émission

Comme vous le savez, Jean-Marc Généreux ne sera pas dans Danse avec les stars 11 sur TF1. Il a quitté l'émission où il était juré pour devenir animateur de l'émission Spectaculaire sur France 2. PRBK a donc rencontré le danseur et présentateur le temps d'une interview spéciale Spectaculaire ou pas Spectaculaire ? en exclusivité.

Et Jean-Marc Généreux nous a assuré à propos de deux numéros issus du nouveau programme qu'ils sont bels et bien spectaculaires ! "Tu mets ton frère sur ta tête, tu ne le touches pas, et tu te mets à descendre les marches" et "ça dure 7 minutes, c'est énorme" a-t-il déclaré à propos des frères Vitalys. Mais il y a aussi la roue de la mort qui a impressionné le canadien : "C'est la plus grande roue qui existe en Europe" et en plus "ça tourne rapidement", c'est sans filets et sans harnais "et le gars sort de là avec une corde à sauter".

Danses sur TikTok, Wejdene... Spectaculaire ou pas Spectaculaire ?

Mais Jean-Marc Généreux a aussi jugé plusieurs autres vidéos et infos. Alors, Spectaculaire ou pas Spectaculaire ? Découvrez son avis sur le WAP challenge sur TikTok (par Kim Glow), des danses des soeurs Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio, le YouTubeur CEMCEM qui a écouté le Toudoum de Netflix pendant 10 heures, Amira Boualleg alias le sosie frenchy de Kylie Jenner ou encore le compte Instagram dédié... aux pieds de Wejdene.

