Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio x Hollister : les deux soeurs dévoilent leur collab canon

Après leur collab beauté avec Morphe, les célèbres sisters se mettent donc à la mode. Le hoodie créé par Charli d'Amelio est rose avec des motifs blancs (un signe Peace and Love, le soleil, la lune, des étoiles, des fleurs dont une rose, un papillon, un ange Cupidon muni de son arc et d'une flèche, le nom de la marque Hollister...). Un sweat à capuche disponible à 49 euros sur l'e-shop.

Quant au sweat signé Dixie d'Amelio, il est XXL, en blanc tie and dye. Côté imprimés, on peut lire 2001 sur le devant (l'année de naissance de l'influenceuse), des dragons chinois sur les manches et Los Angeles California Hollister à l'arrière. Un vêtement lui aussi disponible à 49 euros sur l'e-shop.

Les soeurs heureuses du résultat

Sur le site internet d'Hollister, Charli et Dixie d'Amelio, qui ont récemment assuré n'avoir aucune jalousie entre elles, se sont rapidement confiées sur leur collaboration. Charli d'Amelio a avoué : "C'était tellement fun de choisir les couleurs et les motifs" et "la coupe est extra confortable". L'interprète de Be Happy est également ravie de sa création. "C'est tellement moi" a-t-elle affirmé, "En plus il y a mon année d'anniversaire dessus".